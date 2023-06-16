Автобусы из Петербурга до Пулково следуют с большими задержками утром 16 июня из-за ПМЭФ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге проходит третий день Международного экономического форума. В связи с этим в городе наблюдаются пробки, а также перебои движения общественного транспорта. Так, утром 16 июня 2023 года автобусы до аэропорта Пулково двигаются с большими задержками до 30 минут. Об этом рассказал "Организатор перевозок".

- В связи с проведением Петербургского международного экономического форума 2023, автобусные маршруты № 39 и 39Э следуют с задержками движения до 30 минут по Московскому проспекту. Время в пути увеличено. Просим заранее планировать свой маршрут, - рассказали в пресс-службе перевозчика.

Помимо этого с такими же большими задержками следуют и все остальные автобусы и троллейбусы, трасса которых пролегает по Московскому проспекту. А именно: автобусы № 13, 13А, 26, 31, 39, 39Э, 90, 114, 130, 147, 150, 155, 226, 239, 243, 244, 252, 301, 333 и троллейбусные маршруты № 27, 29, 35, 45.