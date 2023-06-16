ГИБДД перекрыла движение в центре Петербурга утром 16 июня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Утром 16 июня 2023 года в Санкт-Петербурге наблюдаются пробки и затруднение движения. Это связано с проведением третьего дня Петербургского Международного экономического форума. Сотрудники ГИБДД временно перекрыли движение в центре города. Об этом сообщает "Организатор перевозок".

- Происходит задержка движения по адресам: Адмиралтейский проспект и Вознесенский проспект из-за перекрытия сотрудниками ГИБДД, что мешает движению по основным трассам автобусов по маршрутам № 2, 10, - сообщили в пресс-службе перевозчика.

Иза-за этого время в пути по данным маршрутам сильно увеличено, поэтому пассажиров просят заранее продумывать свои маршруты, чтобы не опаздывать на работу.

Также к 9:30 часам было полностью восстановлено движение транспорта по Московскому проспекту в сторону аэропорта Пулково.