Мужчина облил бензином и поджег 86-летнего пенсионера на севере Петербурга

На севере Петербурга облили бензином и подожгли 86-летнего пенсионера Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина облил бензином пенсионера и поджег его. Все произошло ночью 15 июня 2023 года во время застолья в квартире дома 143/1 по проспекту Энгельса. 86-летний пенсионер выпивал вместе со своей 48-летней сожительницей и ее 52-летним братом, который приехал из Подмосковья. Во время застолья между ними возникла ссора. Подробности рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

- Старика около трех ночи 15 июня увезли во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России. Мужчину госпитализировали с термическим ожогом пламенем 2-3 степени 50 процентов поверхности, шоком 1-2 степени, в тяжелом состоянии, - рассказал источник.

Оказалось, что во время застолья произошла ссора. Брат сожительницы пенсионера облил хозяина квартиры бензином и поджег. Но после сам потушил его.

Прибывшая на место полиция задержала родственников. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.