Памятную доску Анне Ахматовой сняли со здания бывшей тюрьмы «Кресты» в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С одного из зданий бывшего тюремного комплекса «Кресты» исчезла мемориальная доска поэтессе Анне Ахматовой. На фасаде ее разместили в 2001 году по инициативе сотрудников за их деньги. Об этом spb.kp.ru рассказали в пресс-службе УФСИН России по Петербургу.

- До передачи имущественного комплекса другому собственнику памятная доска располагалась на фасаде здания, рядом со входом для посетителей учреждения на Арсенальной набережной, - сообщили в ведомстве.

Известно, что сейчас комплекс зданий передали акционерному обществу «Дом.рф». В ведомстве объяснили, что из-за смены юридического лица дальнейшая судьба памятной доски неизвестна.

Напомним, на ПМЭФ-23 подписали соглашение о преображении «Крестов» в арт-кластер. Историко-культурное значение объекта при этом планируют сохранить.