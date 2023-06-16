Два маршрута транспорта запустят на время закрытия станции метро «Пионерская» в Петербурге с 19 июня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 24 июня 2023 года станция метро "Пионерская" в Санкт-Петербурге закроется на ремонт, который продлится до конца августа. В связи с этим на Коломяжском проспекте от Парашютной улицы до станции метро "Черная речка" запретили остановку и стоянку. Поэтому весь основной транспорт пойдет в объезд. Также для удобства пассажиров запустят два дополнительных маршрута. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

- С 19 июня вносятся изменения в трассу автобуса №76. Маршрут будет пролегать от площади Восстания, мимо "Горьковской", "Петроградской", "Черной речки" и "Комендантского проспекта" до улицы Шаврова. На маршруте будут курсировать 18 автобусов, - рассказали в комитете.

Также возобновит движение троллейбус №42. Он будет двигаться практически по тому же маршруту, что и автобус №76. Транспорт на маршруте будет перевозить пассажиров с 05:30 до 00:00 с интервалом в 12-16 минут по будням в часы пик и 15-22 минуты - в выходные.