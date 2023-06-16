Стратегию развития некоммерческого сектора разработали в Ленобласти

О стратегии на ПМЭФ рассказал Александр Дрозденко. Фото: администрация Ленобласти

Ленобласть первой в России разработала стратегию развития некоммерческого сектора. Об этом с рамках дискуссии на Петербургском Международном экономическом форуме рассказал глава региона Александр Дрозденко. По его словам, в области закладывают идею взаимодействия бизнеса и местных сообществ.

- Первая задача на этом пути – заинтересовать бизнес и показать преимущества такого взаимодействия на конкретных примерах, наладить механизмы участия компаний в господдержке социальных проектов, - отметил Дрозденко.

Крупные компании уже сотрудничают с некоммерческими организациями, что помогает минимизировать риски в крупных инвестиционных проектах. Но власти ставят перед собой цели – вовлечь в эту систему и предприятия меньшего масштаба.

У компаний при этом есть несколько возможностей – участие в конкурсе губернаторских грантов, быть жюри в экспертном совете. А партнеров из НКО можно найти при участии в семинарах и образовательных мероприятиях.