Водитель "Газели" погиб в лобовом ДТП с фурой на трассе М-10 в Ленинградской области

Полицейскими Тосненского района Ленобласти проводится проверка по факту смертельного ДТП на трассе М -10 "Россия" Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Тосненском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием двух большегрузов. Авария случилась почти в полночь 15 июня 2023 года на трассе М-10 "Россия". Столкнулись "Газель" и фура "Скания" с полуприцепом. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и 47-му региону.

- Около 23:46 часов на 627 километре автодороги М-10 48-летний водитель грузового автомобиля "Газель", по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении с грузовым автомобилем "Скания" с полуприцепом, под управлением 59-летнего водителя, - рассказали в полиции.

От мощного лобового удара водитель первого автомобиля погиб на месте. Второй водитель получил множество травм и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку.