Мужчину зарезали в ночном баре на проспекте Энгельса в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Посетителя с криминальным прошлым зарезали в баре в ночь на 15 июня. Рано утром его привезли в Елизаветинскую больницу и поместили в шоковую реанимацию, где через несколько часов он умер. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Мужчину госпитализировали с множественными колото-резанными ранениями поясничной области, с повреждением органов брюшной полости, внутрибрюшным кровотечением, колото-резанным ранением грудной клетки слева, геморрагическим шоком, экзогенной интоксикацией, - рассказал источник.

На записи с камер видеонаблюдения видно, что в клубе на проспекте Энгельса на мужчину напал другой посетитель в спортивном костюме, который в итоге сбежал. Про погибшего известно, что он треть жизни провел в заключении из-за преступлений – грабежи, разбои, избиение до смерти.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.