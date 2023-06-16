8-летнего мальчика сбила машина в Петербурге

Полицейскими Пушкинского района проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге восьмилетний школьник попал под машину. Авария произошла вечером 15 июня 2023 года в поселке Шушары Пушкинского района города. Подробности об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 19:15 часов у дома 3 корпус 1 по Изборской улице поселка Шушары 42-летний водитель, управляя автомобилем "Лада Веста", совершил наезд на перебегавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода восьмилетнего ученика 1 класса, - рассказали в полиции.

Удар оказался довольно сильным. Водитель вызвал карету скорой помощи и мальчика госпитализировали в больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

На данный момент сотрудники дорожной полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии. После будет принято процессуальное решение.