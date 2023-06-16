Новые детсады построят в Невском и Василеостровском районах. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Невском и Василеостровском районах Петербурга построят новые детские сады. Разрешения на строительство выдал Госстройнадзор Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- В Невском районе объект разместится на улице Белышева, участок 18. Детский сад общей площадью 3,8 тысяч квадратных метров сможет принять 140 воспитанников. В учреждении будет бассейн, помещения для занятий физкультурой и музыкой, а также кружковая, - рассказал в ведомстве.

Второе дошкольное учреждение разместят на Шкиперском протоке. Площадь здания составит шесть тысяч квадратных метров. Сад рассчитан на 280 малышей. Там тоже будет спортивный зал, бассейн и комнаты для занятия творчеством.

- Разрешение на строительство действует до 13 июня 2025 года, - добавили в Смольном.