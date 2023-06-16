Соглашение о платной трассе М-7 с мостом через Неву подписали на ПМЭФ-23. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В рамках Петербургского Международного экономического форума Банк ВТБ и Петербург подписали соглашение о строительстве платной трассы М-7. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба Смольного.

- Новый масштабный транспортный проект также планируется реализовать в рамках государственно-частного партнерства. Это будет автомагистраль непрерывного движения от Шпалерной улицы до Выборгского шоссе с мостом через Неву в створе Арсенальной улицы, - объяснили в ведомстве.

Трасса М-7 будет дублировать Большой Сампсониевский проспект и проспект Энгельса. После ее создания, значительный поток транспорта удастся вывезти с перегруженных улиц. Инвестиции составят около 300 миллиардов рублей.

- С ВТБ реализованы многие проекты в транспортной инфраструктуре. Это Западный скоростной диаметр, новый терминал аэропорта Пулково. На этих принципах сейчас строится первый этап Широтной магистрали скоростного движения – Витебская развязка, - отметил глава города Александр Беглов.