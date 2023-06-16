Более 300 человек эвакуировали из-за угроз о минировании детских садов в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге взрывотехники и полиция проверяет детские сады на наличие взрывчатки. Утром 16 июня 2023 года в управление ФСБ по городу поступило электронное письмо о том, что в детских учреждениях города могут быть бомбы. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Информация об угрозе поступила в петербургский полицейский Главк 16 июня в 8:33 утра из Управления ФСБ, - сообщил источник.

Сейчас специалисты обследуют более 1,2 тысячи детских садов.

Помимо этого накануне, 15 июня, в полицию поступили аналогичные сообщения о заминировании в 144 зданиях, в том числе в детском саду. Проводилась эвакуация 332 человека с семи объектов. В результате осмотра зданий никаких опасных предметов найдено не было.

Одного из телефонных хулиганов задержали. Им оказался 59-летний житель Петербурга.