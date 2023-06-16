Студентов истфака СПбГУ отчислили за дискредитацию вооруженных сил России

Нескольких студентов СПбГУ отчислили из-за дискредитации армии России. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Нескольких студентов института истории СПбГУ решили отчислить из-за негативных высказываний по поводу боевых действий на Украине и дискредитации вооруженных сил РФ. Данную информацию подтвердил источник spb.kp.ru из вуза.

- Студенты попрощались уже в чатах со всеми, - рассказала студентка истфака.

Напомним, что речь идет о студентах, которые были близки к уволенному в начале июня доценту института. Так, в мае в Сети на странице преподавателя появились русофобные высказывания. Его посты рассмотрели на заседании комиссии по этике. Как отметили в комиссии, преподаватель иронизировал над героически погибшим студентом Федором Соломоновым, который ушел на спецоперацию добровольцем.

При этом сам педагог пытался оправдываться. Он заявил, что его личную страницу взломали. И кто-то неизвестный опубликовал посты, очерняющие его честь и достоинство.

Что касается близких к педагогу студентов, то комиссия также решила, что они «посчитали уместным иронизировать над произошедшим, порочить память студента». Кроме того, они дискредитировали проведение ВС РФ спецоперации на Украине. Поэтому совет признал, что действия учащихся «несовместимы с высоким статусом универсанта».