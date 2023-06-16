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НовостиОбщество16 июня 2023 10:04

Новая Lada Aura не завелась с первого раза на ПМЭФ-23

За рулем в это время находился Герман Греф
Анастасия НУРАДИЛОВА
Новая Lada Aura не завелась с первого раза на ПМЭФ-23.

Новая Lada Aura не завелась с первого раза на ПМЭФ-23.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Петербургском Международном экономическом форуме автомобиль Lada Aurа не завелся с первого раза. За руль машины сел глава Сбербанка Герман Греф, но премиальная машина поехала не с первого раза. О причинах случившегося РБК рассказал представитель АвтоВАЗа.

- Это произошло, потому что после предыдущей поездки автомобиль был заглушен, при этом передача осталась включенной, - отметил источник.

По словам представителя автопроизводителя, машина не поехала с первой попытки из-за сработавшей защиты от запуска двигателя при включенной передаче. Ситуацию удалось исправить, когда Герман Греф включил режим «Паркинг». После этого "Лада" завелась.

Вместе с ним до площадки экономического форума поехали Министр финансов Антон Силуанов и глава АвтоВАЗа Максим Соколов.