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НовостиПроисшествия16 июня 2023 10:23

Опасный рецидивист получил пожизненный срок за убийство мужчины и женщины на застолье в Ленобласти

Тюрьма не исправила мужчину, и он вновь пошел на особо тяжкое преступление
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
В Ленобласти дали пожизненный срок рецидивисту за убийство двух знакомых.

В Ленобласти дали пожизненный срок рецидивисту за убийство двух знакомых.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленобласти особо опасного 55-летнего рецидивиста приговорили к пожизненному сроку за убийство 54-летнего мужчины и 46-летней женщины во время застолья. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по 47 региону.

С 4 на 5 мая прошлого года компания собралась в квартире в поселке Новый Учхоз. Праздник, вероятно, не задался. Между преступником со стажем и собутыльниками возникла ссора. В ходе конфликта мужчина набросился на них с ножом. Удары пришлись по жизненно важным органам, поэтому потерпевшие умерли на месте.

- Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение ряда особо тяжких преступлений и длительный срок отбывал наказание в местах лишения свободы, - отметили в ведомстве.

Несмотря на это, на путь исправления мужчина так и не встал. Поэтому остаток жизни теперь он проведет за решеткой.