Два лося погибли на остром заборе в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге два лося погибли, напоровшись на высокий и острый забор. Утром 16 июня 2023 года жители поселка Тярлево в Пушкинском районе города заметили трупы животных, повисших на ограждении. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- В поселке Тярлево рядом со входом в парк у животных не получилось перепрыгнуть острый и высокий забор, - сообщили очевидцы.

Судя по снимку, животные погибали достаточно долго, не сумев выбраться из западни. Почему их никто не заметил ранее, на данный момент неизвестно.

Напомним, что у лосей сейчас идет летний год. Животные активно пересекают местность и нередко выходят на дорогу. Поэтому водителям надо быть наиболее осторожными за городом и в пригороде особенно в ночное время и рано утром.