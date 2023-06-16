Летевший в Москву самолет вернулся в Пулково из-за неубранных шасси. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Непредвиденная ситуация произошла в небе с самолетом, который направлялся из Петербурга в Москву 15 июня. После взлета капитан воздушного судна сообщил диспетчеру, что шасси не убрались. Поэтому он принял решение вернуться в аэропорт вылета Пулково. Об этом сообщает телеграмм-канал Aviaincident.

- Капитан воздушного судна не декларировал бедствие. Самолет произвел посадку в Петербурге около полуночи. Все прошло благополучно, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что воздушное судно следовало в московский аэропорт Внуково. Рейс выполняла авиакомпания «Россия». Все закончилось успешно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Напомним, в Петербурге восьмилетнего мальчика сбила машина. Ребенка госпитализировали в больницу. Известно, что он перебегал дорогу не по пешеходному переходу.