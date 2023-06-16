Мужчине выплатили тысячу рублей моральной компенсации за просроченные пельмени от компании из Петербурга

Мужчина отсудил тысячу рублей за плохие пельмени от компании из Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мужчина получил тысячу рублей в качестве компенсации морального вреда за просроченные пельмени компании из Петербурга. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

«Просрочка» попалась мужчине 6 марта в продуктовом магазине в Набережных Челнах. Он выбрал пельмени «Сибирские» и пошел на кассу. После оплаты товара покупатель обнаружил, что у них истек срок годности. И хотя кассир вернул деньги за некачественный продукт, мужчина решил обратиться с иском в суд.

- Мужчина полагал, что предприятие, продав ему некачественный и опасный товар, причинило ему нравственные страдания, которые выразились в неуважении к нему как к потребителю, в его переживаниях по данному поводу, а также беспокойством об общей пищевой безопасности населения, - рассказали в пресс-службе.

Суд посчитал, что права потребителя действительно были нарушены. Поэтому компанию обязали выплатить компенсацию за моральный вред, а также штраф в 500 рублей.