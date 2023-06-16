Петербург и компания «Россети» займутся развитием инфраструктуры для электротранспорта

Петербург и компания «Россети» будут совместно развивать инфраструктуру для электротранспорта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург вместе с компанией "Россети" займутся развитием инфраструктуры для электротранспорта. Такое соглашение о сотрудничестве было подписано 16 июня 2023 года на Петербургском Международном экономическом форуме. Об этом рассказали в Смольном.

- Перед нами стоят амбициозные задачи по развитию электротранспорта с учетом долгосрочных целей по созданию комфортной городской среды. До конца 2024 года предстоит практически вдвое увеличить количество зарядных станций для электромобилей, - отметил губернатор Александр Беглов.

Для этого создадут рабочую группу, которая определит единый подход к развитию инфраструктуры для электротранспорта. Помимо транспорта будет развиваться и инфраструктура зарядных станций, чтобы обеспечивать транспорт энергией.

В прошлом году Санкт-Петербург был включен в перечень пилотных территорий и дорог федерального значения для создания электрозарядной инфраструктуры для автомобильного транспорта.