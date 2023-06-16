Двое маленьких детей пострадали в ДТП с бетономешалкой в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Жесткое дорожно-транспортное происшествие случилось утром 16 июня на Приморском шоссе в Курортном районе Петербурга. В аварии пострадали двое детей – 6 и 8 лет. В тяжелом состоянии их госпитализировали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- На дороге в Сестрорецке столкнулись «Киа Рио Х-лайн» и автобетоносмеситель SITRAK. Водитель грузовика начал поворачивать, не убедившись в безопасности. «Киа Рио» врезалась в большегруз. Обе машины загорелись, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Женщина на «Киа» и дети, которые были в ее машине, пострадали. Пассажиров госпитализировали в тяжелом состоянии. Полицейские проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.