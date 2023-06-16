Петербуржцы пожаловались на отстрел птиц рядом с домами в Выборгском районе

На севере Петербурга кто-то начал отстреливать птиц. Фото: vk.com/shuvalovo_ozerki

На севере Петербурге на улице Асафьева кто-то отстреливает птиц. Местные жители говорят, что подобная ситуация уже происходила несколько лет назад. Тогда обращались в полицию, и на некоторое время все прекратилось. Но сейчас «охотник» снова стреляет из окон. Об этом рассказали в группе «Шувалово - Озерки | Выборгский район | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

По словам автора поста, на участке между домами на улицах Асафьева, 4 корпус 2 и Хошимина, 7 корпус 3 нашли пять трупов птиц.

- С точки зрения закона - это стрельба в общественном месте (статья 20.13 КоАП РФ), хулиганство (статья 213 УК РФ) и жестокое обращение с животными (статья 245 УК РФ), - указывает местный житель.

Горожанин добавляет, что рядом находится школа. Поэтому стрельба из окон вызывает серьезные опасения, так как под случайную пальбу может попасть ребенок.