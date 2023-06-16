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НовостиПроисшествия16 июня 2023 12:27

В Петербурге объявили план «Перехват» из-за подозреваемого в поножовщине водителя

"Рено Логан" начали искать полицейские
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Петербурге объявили план «Перехват» из-за подозреваемого в поножовщине водителя. Фото: vk.com/dorinspb

В Петербурге объявили план «Перехват» из-за подозреваемого в поножовщине водителя. Фото: vk.com/dorinspb

Сотрудники правоохранительных органов начали искать машину, водитель которой напал с ножом на другого человека. Инцидент случился накануне на Народной улице в Петербурге. Полицейские ведут поиски иномарки «Рено Логан». Об этом сообщили в паблике «Дорожный инспектор» во ВКонтакте.

- В городе вводится план «Перехват». Если увидите данный автомобиль - позвоните по телефону 112, - говорится в сообщении.

Обстоятельства нападения, причину конфликта и состояние пострадавшего пока не сообщается.

Напомним, мужчина в Петербурге получил пожизненный срок за убийство двух человек на застолье в Ленобласти. Во время алкогольной вечеринки возникла ссора. Неадекватный мужчина напал на своих друзей с ножом. Пострадавшие умерли на месте.