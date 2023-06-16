Стадион «Петровский» обновят под культурно-спортивный кластер

Стадион "Петровский" ждет реконструкция. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Петровском острове планируют создать новый культурно-спортивный кластер. Находящийся там стадион «Петровский» реконструируют и разовьют прилегающую к нему территорию. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Стадион «Петровский» многие годы служил Петербургу. На нем одерживал победы наш «Зенит». Но сейчас стадион нуждается в развитии, - отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Проект обновления стадиона с созданием культурно-спортивного кластера входит в программу взаимодействия при реализации проектов социально-экономического развития города.

Отметим, что первый стадион на Петровском острове появился в 1924-1925 годах. Во время Великой Отечественной войны он оказался полностью разрушен. Его заново отстроили в 1957–1960 годах. А последний раз стадион реконструировали в 1994 году к Играм доброй воли.