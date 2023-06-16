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НовостиЭкономика16 июня 2023 13:12

Владимир Путин на ПМЭФ предложил амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям

Президент России выразил желание закрыть этот вопрос
Анастасия НУРАДИЛОВА
Владимир Путин на ПМЭФ предложил амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям.

Владимир Путин на ПМЭФ предложил амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент России Владимир Путин 16 июня выступил на Петербургском Международном экономическом форуме. Во время выступления он высказался об обвиняемых из-за вынужденных валютных нарушений и предложил объявить им амнистию.

- Предлагаю объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период действия моратория <...> и полностью закрыть этот вопрос, - сказал президент.

За такие нарушения наказаны, в основном, бизнесмены и чиновники. Предполагается, что благодаря амнистии в будущем не будет основания «притягивать бизнес к ответственности задним числом».

Напомним, ежегодный Петербургский Международный экономический форум в этот раз проходит в Северной столице с 14 по 17 июня.