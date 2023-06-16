Владимир Путин на ПМЭФ предложил амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент России Владимир Путин 16 июня выступил на Петербургском Международном экономическом форуме. Во время выступления он высказался об обвиняемых из-за вынужденных валютных нарушений и предложил объявить им амнистию.

- Предлагаю объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период действия моратория <...> и полностью закрыть этот вопрос, - сказал президент.

За такие нарушения наказаны, в основном, бизнесмены и чиновники. Предполагается, что благодаря амнистии в будущем не будет основания «притягивать бизнес к ответственности задним числом».

Напомним, ежегодный Петербургский Международный экономический форум в этот раз проходит в Северной столице с 14 по 17 июня.