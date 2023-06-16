Путин на ПМЭФ объявил, что МРОТ с 1 января 2024 года вырастет на 18,5%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во время выступления на Петербургском Международном экономическом форуме президент России Владимир Путин объявил о повышении минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года. По ело словам, МРОТ вырастет на 18,5 процентов.

- Мы продолжаем индексировать МРОТ опережающими темпами. МРОТ С 1 января 2024 года МРОТ будет повышен на 18,5 процентов, - сказал Владимир Путин во время пленарного заседания на ПМЭФ.

Напомним, с 1 января 2023 года МРОТ индексировали на 6,3 процентов.

Во время выступления на ПМЭФ Владимир Путин также предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям. Президент России выразил желание навсегда закрыть этот вопрос.