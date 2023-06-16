Путин на ПМЭФ призвал избавить от проверок бизнес, не связанный с рисками для людей

Президент выступил на пленарном заседании 16 июня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент России Владимир Путин 16 июня посетил Петербургский Международный экономический форум и выступил на пленарном заседании, в ходе которого сделал несколько заявлений. Глава страны предложил освободить от проверок бизнес, который не связан с причинением вреда.

- Если бизнес не связан с причинением вреда человеку, его вообще не должны проверять, - считает Путин.

Когда именно будут внесены изменения в регламент проверки российских бизнесменов, пока не сообщается. Специалисты должны будут пересмотреть необходимость проверок некоторых категорий бизнеса.

Напомним, в ходе пленарного заседания Путин предложил амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям и заявил о росте МРОТ на 18,5 процентов с 1 января 2024 года.