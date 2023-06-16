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НовостиЭкономика16 июня 2023 14:03

Путин на ПМЭФ предложил выплачивать пособие на детей, независимо от дохода семьи

Речь шла о пособиях на малышей до 1,5 лет
Анастасия НУРАДИЛОВА
Путин на ПМЭФ предложил выплачивать пособие на детей, независимо от дохода семьи.

Путин на ПМЭФ предложил выплачивать пособие на детей, независимо от дохода семьи.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском Международном экономическом форуме выступил с предложением выплачивать семьям пособие на детей, независимо от их дохода. Речь шла о малышах возрастом до полутора лет.

- Предлагаю пособия на ребенка до 1,5 лет и единое пособие выплачивать на все время, когда они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет, - заявил глава страны.

Напомним, на пленарном заседании Владимир Путин также объявил о росте минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года. Предполагается, что МРОТ увеличится на 18,5 процентов.

Кроме этого, президент предложил не проводить проверки бизнеса, который не связан с рисками для людей.