Путин на ПМЭФ предложил выплачивать пособие на детей, независимо от дохода семьи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском Международном экономическом форуме выступил с предложением выплачивать семьям пособие на детей, независимо от их дохода. Речь шла о малышах возрастом до полутора лет.

- Предлагаю пособия на ребенка до 1,5 лет и единое пособие выплачивать на все время, когда они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет, - заявил глава страны.

Напомним, на пленарном заседании Владимир Путин также объявил о росте минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года. Предполагается, что МРОТ увеличится на 18,5 процентов.

Кроме этого, президент предложил не проводить проверки бизнеса, который не связан с рисками для людей.