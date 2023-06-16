Иностранец незаконно перебрался по реке из Эстонии в Ленобласть. Фото: Пограничное управление ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти

Пограничники задержали иностранца, который 13 июня незаконно вплавь перебрался в Ленобласть из Эстонии. Мужчина плыл по реке Нарва. Из-за преступления возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти.

- В результате проведенных проверочных мероприятий установлено, что указанное лицо является гражданином одной из стран ЕС, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Мужчина перебирался в другое государство по воде вместе с рюкзаком, в котором лежали личные вещи и 40 тысяч рублей. Сейчас специалисты проводят следственные действия. За такое нарушение иностранцу грозит лишение свободы сроком от двух до шести лет.

Чем был мотивирован такой поступок – пока не сообщается. В этом будут разбираться сотрудники правоохранительных органов.