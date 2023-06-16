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НовостиОбщество16 июня 2023 14:59

Главный синоптик Петербурга Колесов объявил о начале купального сезона

Температура воды достигает 17-18 градусов
Анастасия НУРАДИЛОВА
Главный синоптик Петербурга Колесов объявил о начале купального сезона.

Главный синоптик Петербурга Колесов объявил о начале купального сезона.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о прогреве водоемов в Петербурге. По его словам, купаться в Северной столице сейчас можно почти везде. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

- Как и говорил, в течение недели прогрев воды шел активно, и сейчас купаться можно уже почти везде. В Неве температура 17 градусов у Кронштадта - 18 градусов. В Лисьем Носу и в Шепелево 21 градус, но там мелко, поэтому теплее, - написал он.

На выходных, по словам Колесова, вода может стать немного холоднее, потому что ожидается северо-восточный ветер, который сгонит теплую воду в залив и поднимет холодную снизу.

При этом погода 17-18 июня будет жаркая и сухая. Температура воздуха достигнет 22-25 градусов. А в субботу будет даже теплее, чем в воскресенье.