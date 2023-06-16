Главный синоптик Петербурга Колесов объявил о начале купального сезона. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о прогреве водоемов в Петербурге. По его словам, купаться в Северной столице сейчас можно почти везде. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

- Как и говорил, в течение недели прогрев воды шел активно, и сейчас купаться можно уже почти везде. В Неве температура 17 градусов у Кронштадта - 18 градусов. В Лисьем Носу и в Шепелево 21 градус, но там мелко, поэтому теплее, - написал он.

На выходных, по словам Колесова, вода может стать немного холоднее, потому что ожидается северо-восточный ветер, который сгонит теплую воду в залив и поднимет холодную снизу.

При этом погода 17-18 июня будет жаркая и сухая. Температура воздуха достигнет 22-25 градусов. А в субботу будет даже теплее, чем в воскресенье.