Полный отказ от Visa и Mastercard в России анонсировали на ПМЭФ-23. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова выступила на Петербургском Международном экономическом форуме 16 июня. Во время выступления она сообщила, что в течение трех лет в России полностью исчезнут платежные системы Visa и Mastercard. Об этом пишет ТАСС.

- Доля Visa и Masterсard падает. Я думаю, на горизонте трех лет мы, действительно, будем внутри страны рассчитываться только своими платежными решениями, - заявила Скоробогатова.

Региональные платформы с цифровой валютой придут на замену нынешней международной платежной инфраструктуре в течение пяти лет, объяснила спикер. Промышленно такую платформу сделали еще в мае. Но теперь специалисты ждут принятия закона, после которого будут совершать реальные операции с цифровым рублем.

Сейчас Банк России обсуждает с другими странам интеграцию цифровых валют. Предполагается, что система полностью изменит платежную инфраструктуру в мире.