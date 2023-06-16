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НовостиОбщество16 июня 2023 15:52

Дополнительные электрички из Петербурга в Белоостров и Васкелово запустят 17 июня

Такое решение приняли из-за роста пассажиропотока
Анастасия НУРАДИЛОВА
Дополнительные электрички из Петербурга в Белоостров и Васкелово запустят 17 июня.

Дополнительные электрички из Петербурга в Белоостров и Васкелово запустят 17 июня.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Финляндском направлении 17 июня поедут больше поездов, чем всегда. Дополнительные электрички запустят для улучшения качества обслуживания пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

- В 10:15 с Финляндского вокзала будет отправляться поезд в Белоостров, который последует через Сестрорецк. А в 11:32 запланирована электричка в обратном направлении через Парголово, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Кроме этого, в этот же день с Финляндского вокзала отправится электричка в Васкелово, которая повезет пассажиров в 10:50. Выехать в обратном направлении можно будет ровно в час дня.

- Проанализировав пассажиропоток на Финляндском направлении и прогнозируя его рост, в эти выходные добавляем дополнительные составы электричек до Васкелово, - рассказал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.