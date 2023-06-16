Петербург и Чечня оказались на шестом месте в рейтинге инвестиционного климата. Фото: Артем КИЛЬКИН

На ПМЭФ-2023 Агентство стратегических инициатив (АСИ) подготовило рейтинг состояния инвестиционного климата в России. Из 85 регионов страны два заняли шестое место: Петербург и Чеченская Республика. Подобный результат эксперты оценивают неоднозначно.

– Культурная столица не такая большая как другие регионы. У нас нет возможности свободно размещать крупные заводы и предприятия. Поэтому правительство делает выбор в пользу наукоемких производств. И привлекает инвесторов в эту сферу, – объяснил занимаемую Северной столицей позицию Александр Беглов.

К слову, Чечня за год совершила мощный скачок: с 13 места на шестое. Позиции же города на Неве остались неизменными. Только в прошлом году он делил место с Ханты-Мансийским автономным округом. Абсолютным лидером по-прежнему остается Москва. Ее «золото» непоколебимо уже целых пять лет подряд. Следом идет Татарстан, а «бронзу» получили Московская, Нижегородская и Тюменская область.