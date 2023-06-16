Пьяный лихач пытался скрыться от инспекторов после ДТП и влетел в кювет во Всеволожске. Фото: vk.com/spb_today

Утром 16 июня на 12-м километре Мурманского шоссе произошло ДТП, которое вполне могло бы лечь в основу новой части «Форсажа». Водитель BMW X5, двигаясь по трассе, влетел в попутный Mitsubishi. Осознав все произошедшее, нарушитель попытался скрыться с места происшествия. Но вскоре оказался в кювете. Об этом пишет «Дорожный инспектор».

– На участок, где произошло столкновение, приехали инспекторы. Они увидели абсолютно неадекватного водителя, который находился в состоянии и алкогольного, и наркотического опьянения, – рассказали в публикации.

Лихач решил вызвать на помощь друга, который должен был сесть за руль вместо него. И, как настоящий товарищ, он приехал. Тоже пьяный и под психотропными веществами.

Тогда хозяин BMW X5 вызвал себе платную скорую и умчал в больницу. Инспекторам пришлось сопровождать его. На водителя-клона также составили протокол.