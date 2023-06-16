Петербург и Китай вместе откроют два предприятия в Гонконге. Фото: Артем КИЛЬКИН

На ПМЭФ-2023 губернатор Александр Беглов обсудил с послом Китайской Народной Республики Чжан Ханьхуэем развитие сотрудничества между регионами. Во время встречи они упомянули, что петербургская компания «БИОКАД» и Шанхайская фармацевтическая корпорация создадут два производства в Гонконге.Там будут производить и поставлять на местный рынок не менее шести лекарственных препаратов. Они, предположительно, предназначены для лечения онкологических и тяжелых аутоиммунных заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Китайская Народная Республика – главный торговый партнёр Петербурга. Самое большое количество городов-партнёров Северной столицы также в азиатском государстве. Это Шанхай, Циндао, Пекин, провинция Гуандун, город Сиань и провинция Сычуань, – уточнил губернатор города.

Он также подчеркнул, что переход на безвизовый режим на взаимной основе для всех категорий граждан ускорил бы возвращение к допандемийному уровню сотрудничества и укрепления взаимодействия.