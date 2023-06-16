Движение по Варшавскому мосту в Петербурге ограничат на месяц из-за ремонта. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге начинается ремонт еще одной переправы. в этот раз чинить будут Варшавский мост через Обводный канал. Там дорожные рабочие заново уложат асфальтобетонное покрытия. Из-за этого с 19 июня по 13 июня будет перекрыто движение по путепроводу. Об этом сообщили в пресс-службе «Мостотреста».

– Чтобы уменьшить количество неудобств для автомобилистов Петербурга менять асфальт будут в несколько этапов, – уточнили в пресс-службе городской организации.

Кроме того, для местных жителей уже подготовили схему объезда. Ее разместили на сайте Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Всех петербуржцев также попросили быть внимательными и заранее планировать свой маршрут следования.

Ранее spb.kp.ru писала, что ремонт начался на втором Лаврском мосту в Петербурге. Работы завершатся к концу мая 2024 года.