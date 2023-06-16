Путин предложил продлить зонтичные кредиты до 2030 года на ПМЭФ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На ПМЭФ-2023 президент России Владимир Путин предложил продлить действие зонтичного механизма кредитования до 2030 года. Напомним, что эта система позволяет представителя маого и среднего бизнеса получить кредит, если им не хватает залога для получения финансирования. По мнению главы государства, этот метод хорошо выполняет свои функции и пользуется спросом среди предпринимателей.

– Востребованность этого инструмент растет. Особенно в таких отраслях, как промышленность, туризм, информационные технологии. Необходимо наращивать этот ресурс, – пояснил президент во время выступления на Петербургском Международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он также поручил правительству обозначить новые целевые лимиты такого кредитования. Глава России напомнил, что механизм работает во всех регионах страны. К слову, по нему уже выдали почти 40 тысяч кредитов общей суммой более 350 миллиардов рублей.