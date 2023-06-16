30 соглашений на сумму 892,7 млрд рублей подписала Ленобласть на ПМЭФ. Фото: lenobl.ru

Ленобласть – субъект, привлекательный для бизнеса. Поэтому на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) регион подписал 30 соглашений. Общая сумма договоров составила 892 миллиардов и 700 миллионов рублей. Об этом журналистам сообщил губернатор области Александр Дрозденко.

– Как всегда, половину соглашений заключили с инвесторами, которые уже работают на ленинградской земле, – отметил глава региона.

Он также подчеркнул, что 87,5 процента подписанных ранее соглашений уже реализовали. Этот показатель впечатляет, потому что достойным в таких вопросах считается 50-ти процентный уровень. Кроме того, Александр Дрозденко напомнил, что относительно недавно регион сменил географию экспорта. В область продолжают приходить новые компании. А в рамках подписанных соглашений появится более десяти тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест.