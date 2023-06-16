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НовостиЭкономика16 июня 2023 18:04

30 соглашений на сумму 892,7 млрд рублей подписала Ленобласть на ПМЭФ

87,5 процента подписанных ранее соглашений уже реализованы
Элеонора КУРЮМОВА
30 соглашений на сумму 892,7 млрд рублей подписала Ленобласть на ПМЭФ. Фото: lenobl.ru

30 соглашений на сумму 892,7 млрд рублей подписала Ленобласть на ПМЭФ. Фото: lenobl.ru

Ленобласть – субъект, привлекательный для бизнеса. Поэтому на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) регион подписал 30 соглашений. Общая сумма договоров составила 892 миллиардов и 700 миллионов рублей. Об этом журналистам сообщил губернатор области Александр Дрозденко.

– Как всегда, половину соглашений заключили с инвесторами, которые уже работают на ленинградской земле, – отметил глава региона.

Он также подчеркнул, что 87,5 процента подписанных ранее соглашений уже реализовали. Этот показатель впечатляет, потому что достойным в таких вопросах считается 50-ти процентный уровень. Кроме того, Александр Дрозденко напомнил, что относительно недавно регион сменил географию экспорта. В область продолжают приходить новые компании. А в рамках подписанных соглашений появится более десяти тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест.