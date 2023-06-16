Жесткое ДТП между двумя легковушками произошло на Поэтическом бульваре в Петербурге. Фото: https://vk.com/spb_today

Жесткое ДТП произошло во второй половине дня, 16 июня, в Выборгском районе Петербурга. Дорогу не поделили две легковушки на перекрестке Художественного проспекта и Поэтического бульвара. Из-за этого запчасти и составные машин, как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Петербург», поэтично разлетелись по перекрестку.

– Дорогу не поделили черный «Geely Coolray» и белый «Seat», – сообщили очевидцы в комментариях под постом.

Они также уточнили, что белый автомобиль ехал на зеленый сигнал светофора. А черная машина неслась на огромной скорости и, не удостоверившись в безопасности маневра, вылетела на перекресток. Из-за этого и произошло столкновение. «Китайца» от удара отнесло в сторону. По словам свидетелей происшествия, автомобиль задел коляску с ребенком. Передние колеса детского транспорта отлетели. Малыш не пострадал, но окружающих случившееся знатно напугало.