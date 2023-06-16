Дополнительные электрички запустят на Финляндском направлении 17 июня. Фото: Олег ЗОЛОТО

Выходные дни – самое лучшее время для того, чтобы сменить будничную картину и выехать за пределы города. Поэтому из Петербурга в Ленобласть и обратно запустят дополнительные электрички. Пять поездов будут курсировать на Финляндском направлении 17 июня. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

– Дополнительные пригородные поезда назначаются для улучшения качества обслуживания пассажиров, – пояснили в пресс-службе профильного комитета.

Так, в эту субботу поезд № 6053 отправится из Петербурга к Белоострову, минуя Сестрорецк. А вот обратно состав будет ехать через Парголово. Кроме того, в 10:50 с Финляндского вокзала отправится транспорт в Васкелово. Туда он прибудет к 12 часам. А вернуться домой петербуржцы смогут к 14:15, если сядут на поезд № 6598, который отправляется в час дня.