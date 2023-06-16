Путин встретился с президентом ОАЭ на ПМЭФ-2023. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Встреча прошла в рамках Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Руководители государств обсудили развитие двусторонних отношений и стабилизации обстановки на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

–Я считаю, что сотрудничество в частном секторе играет значительную роль в развитии отношений наших стран. Мы надеемся, что в этом году примем миллион российских туристов, – сказал президент ОАЭ.

Переговоры прошли в формате тет-а-тет. Гости мероприятия ранее сообщали об усиленных мерах безопасности в момент приезда лидеров стран.

Ранее spb.kp.ru писала, что Путин на ПМЭФ объявил, что МРОТ с 1 января 2024 года вырастет на 18,5 процента. Его индексируют опережающими темпами.