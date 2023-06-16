Водителя из Петербурга отправили в колонию на два года за повторное вождение в пьяном виде. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Московский суд Петербурга приговорил местного жителя к двум годам колонии за пьяную езду. К слову, ранее за это же преступление мужчину осудили в Волгограде. Нарушителю запретили управлять транспортом в течение пяти лет, а его «ласточку» – ВАЗ 2106 – ведомство конфисковало в доход государства. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– Ранее мужчине вынес приговор суд Волгоградской области. Его приговорили к 250 часам обязательных работ и запретили садиться за руль в течение трех лет, – уточнили в пресс-службе.

Но для нарушителя законы оказались не писаны. Поэтому он в марте этого года сел за руль и ездил по Петербургу. Накататься всласть мужчине не дали сотрудники ГИБДД. От освидетельствования задержанный отказался.

Но в суде обвиняемый представил иную версию: якобы от медосвидетельствования его отговорил инспектор.