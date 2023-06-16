Секретаря приемной комиссии Петербурга отправили под домашний арест из-за подозрений во взяточничестве. Фото: Артем КИЛЬКИН

Октябрьский суд Петербурга рассмотрел ходатайство Следственного комитета России по Ленобласти. Сотрудники органа требовали отправить под стражу женщину, обвиняемую во взяточничестве. Но в ведомстве решили, что домашнего ареста будет достаточно. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– По мнению следователей, задержанная работала ответственным секретарем приемной комиссии в одном из вузов города. И за взятку в 50 тысяч рублей должна была зачислить студента на первый курс магистратуры по направлению «Химическая технология», – рассказали в пресс-службе ведомств.

Как выяснили правоохранители, взятка насчитывала около 100 тысяч рублей. Половину из них получил посредник. Накануне женщине предъявили обвинение. Но суд счел слишком жестоким помещать задержанную в СИЗО. В ведомстве решили, что домашний арест на ход расследования никак не повлияет.