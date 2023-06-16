Уголовное дело из-за торгового павильона завели на сотрудников стройнадзора Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следователи Выборгского района Петербурга расследуют уголовное дело о халатности. Обвинения пали на неустановленных недобросовестных сотрудников службы государственного строительного надзора и экспертизы города. Они проигнорировали строительство полноценного торгового комплекса там, где согласовывали небольшой павильон. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Петербургу.

– На земельном участке площадью 168 квадратных метров в поселке Парголово согласовали благоустройство земли и возведения на ней некапитального стационарного строения – павильона, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Но его там правоохранители не нашли. Зато заметили металлический каркас на бетонном основании, частично обшитый сэндвич-панелями в два этажа. А на них разрешение застройщик не получал. Сотрудники профильной службы же во время осмотра зафиксировали постройку как временное сооружение.

Сейчас строительство остановлено и ожидает экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.