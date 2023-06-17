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НовостиЭкономика16 июня 2023 21:08

31 соглашение на 153,4 млрд рублей подписали на ПМЭФ-2023

Соглашения заключили и с фармацевтическими компаниями на сумму более 22 млрд рублей
Элеонора КУРЮМОВА
31 соглашение на 153,4 млрд рублей подписали на ПМЭФ-2023.

31 соглашение на 153,4 млрд рублей подписали на ПМЭФ-2023.

Фото: Олег ЗОЛОТО

16 июня в Северной столице подвели итоги 26-го Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ-2023). В рамках мероприятия город на Неве заключил 31 соглашение о реализации промышленных проектов. Общая сумма договоров составила 153,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Кирилл Поляков.

– Среди организаций, заключивших контракты с Петербургом, оказались АО «Балтийский завод», АО «Силовые машины», АО «Балтийская промышленная компания», ООО «К-95 Эксплуатация», ООО «Метеор-лифт». Конечно, этим список не ограничился, – сообщил чиновник, заведующий транспортом и промышленностью культурной столицы.

Он также подчеркнул, что город подписал соглашения и с фармацевтическими компаниями. Их стоимость составила около 22 миллиардов рублей. Копаниями-подписантами выступили «Р-Фарм», «Фармасинтез-Норд», «Алкор Био», «Герофарм» и «Вертекс», «Биокад».