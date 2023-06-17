Движение по Троицкому мосту частично перекроют из-за «Алых парусов» в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Из-за подготовки к масштабному празднику выпускников и его проведение в Петербурге вновь вводятся временные ограничения на дорогах. Так, в рамках «Алых парусов» с 18 по 24 июня ежедневно на несколько часов будут закрывать Троицкий мост. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

– Три маршрута общественного транспорта направят по объездным трассам. Жителям города рекомендуем заранее планировать маршрут своего следования, – уточнили в пресс-службе профильного ведомства.

Как сообщили работники комитета, с 18 по 23 число закрывать мост будут с 11 часов вечера и до восьми утра. С 23 июня переправу закроют в восемь часов, во второй половине дня. Для транспорта она останется недоступной до четырех часов утра. Финально закроют мост в полдень 24 июня. Откроют его только в восемь утра 26 числа,

Подробнее о движении общественного транспорта можно узнать на сайте ГКУ «Организатор перевозок».