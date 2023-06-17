Движение ограничат на трассе «Кола» в Ленобласти в направлении Мурманска. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кратковременные ограничения – с часу и до четырех утра 18 июня – вводятся на 19 километре трассы «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти. Там снизится пропускная способность автодороги из-за ремонта деформационного шва. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

– На путепроводе через железную дорогу Заневский Пост - Мга будет перекрыта одна полоса. На период ее перекрытия, по оставшейся свободной введут ограничение скорости до 50 километров в час, – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Чтобы избежать пробок и заторов работы с перекрытием будут производиться ночью. Напомним, что на время ремонта свободными для движения две полосы в направлении Петербурга и только одна в направлении Мурманска.

Ранее spb.kp.ru писала, что движение по Троицкому мосту частично перекроют из-за «Алых парусов» в Петербурге.