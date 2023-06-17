ГУП «ТЭК СПб» приватизируют во второй половине 2024 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Приватизация ГУП «ТЭК СПБ» полностью завершится во второй половине 2024 года. К этому моменту компания станет акционерным обществом. В результате передачи предприятие останется в собственности города. Об этом сообщает генеральный директор организации Иван Болтенков в интервью «Петербургскому дневнику».

– Единственным акционером созданного акционерного общества станет город. С момента издания распоряжения и до появления общества пройдет примерно четыре месяца, – рассказал глава предприятия журналистам.

Он также уточнил, что, создав АО, компания рассчитывает активизировать инвестиционную политику. В том числе, привлечь долгосрочное финансирование со стороны кредитных организаций и использовать программы с господдержкой.

К слову, тарифы, которые установят на грядущий 2024 год, сохранятся для созданного акционерного общества. Оно станет полным правопреемником.