33 тысячи глухарей насчитали в Ленобласти. Фото: t.me/kazdoytvaripopare

Биолог Павел Глазков – основатель сообщества «Каждой твари по паре» – вновь посвятил своих читателей в тайны животного мира. В этот раз новости из леса специалист посвятил глухарям. Как сообщил эксперт, по данным комитета по животному миру Ленобласти в регионе обитает более 33 тысяч глухарей. Большая редкость – встретить птицу в Курортном районе Петербурга. Они занесены в Красную книгу.

– Глухари принимают ванны из пыли. Так, пернатые борются с перьевыми клещами и вшами. Налет покрывает паразитов и блокирует их дыхание. Из-за этого они гибнут, – рассказал биолог.

Он также добавил, что благодаря подобным процедурам с перьев уходит жир, обеспечивая их чистоту и гибкость. А во время линьки пыль и песок еще и помогают птице избавиться от старых перьев.