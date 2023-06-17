Жара начнет отступать в Петербурге 17 июня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге немного начнет отступать установившаяся жара. В субботу, 17 июня 2023 года, в Северной столице будет не менее тепло, чем накануне, однако из-за северного ветра зной не будет так ощущаться. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня в атмосфере над Северной столице произойдёт смена антициклонов. Один очаг повышенного давления, наполненный очень жарким воздухом покинет регион, а на его место, с севера, придёт следующий, несущий с собой относительную прохладу, - сообщил синоптик.

Днем в Петербурге температура воздуха достигнет 25-27 градусов, по Ленинградской области до 24-29 градусов. Ветер северо-восточный 4–9 метров в секунду.

В воскресенье будет помягче погода, до плюс 22-24 градусов и без дождей.