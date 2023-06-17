Дворник нашел взрывчатку в подвале жилого дома в Петербурге

В Стрельне дворник нашел взрывчатку и боеприпасы в подвале жилого дома Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге дворник нашел в подвале одного из домов взрывчатку и боеприпасы. 56-летний мужчина, работающий в поселке Стрельна Петродворцового района, спустился в подвал дома 4 по Слободской улице для уборки, где нашел чемодан с порохом. Об этом 17 июня 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Вместо мусора мигрант нашел чемодан, в котором лежали четыре металлические банки с надписью «Порох охотничий бездымный Сокол» и коробка с 20 патронами и 5 гильзами, - рассказал источник.

На место прибыли сотрудники полиции, которые осмотрели боеприпасы и забрали их на экспертизу. Специалисты установили, что это предметы являются самодельно снаряженными охотничьими патронами центрального боя 12 калибра, к длинноствольным гладкоствольным охотничьим ружьям и карабинам. В банках находился бездымный порох, который является метательным взрывчатым веществом.

На данный момент разыскивают хозяина пороха и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.